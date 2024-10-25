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Школьники из Костомукши поработали кондитерами и обогатителями полезных ископаемых

Новости. Общество
17:10, 25 Октября 2024
фото: © Фонд Гуманитарных Проектов

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Мероприятие провели по проекту «Билет в будущее» в рамках нацпроекта «Образование».

Девятиклассники из школы № 1 в Костомукше прошли увлекательные мастер-классы и профпробы в политехническом колледже. Сначала для учеников провели профпробы по профессии «Обогатитель полезных ископаемых». Юношам понравилось работать с дробилками полезных ископаемых и другим оборудованием. Девушек больше увлек мастер-класс по изготовлению капкейков.

«На днях я посетила профпробы в политехнический колледж нашего города. Это принесло мне много положительных эмоций и впечатлений. Мы с ребятами попробовали себя в роли обогатителей и кондитеров. В освоении опыта нам помогали прекрасные волонтеры – студенты. В результате программы мы узнали много нового об этих профессиях. Проделав работу обогатителя полезных ископаемых, я лично поняла, что это не мое. А на мастер-классе по изготовлению капкейков я почувствовала, что это занятие мне по душе. Я считаю, что профпробы – это отличная возможность понять подходит тебе то или иное занятие и сделать правильный выбор своей будущей профессии», - сообщила Арина Маковей, ученица 9 «Б» класса.

Ученику 9 «В» класса Денису Реттиеву понравились оба мастер-класса. Молодого человека заинтересовала работа на оборудовании, при помощи которого дробят полезные ископаемые. Кроме того, он отметил увлекательный мастер-класс по изготовлению морковного капкейка.

«Я побывал на занятиях, где обучали на обогатителя полезных ископаемых, а также на повара-кондитера. Нас научили работать с оборудованием, которое дробит горную массу, различные породы, железную руду. Это было очень интересно. Также мне понравился мастер-класс по кондитерскому делу. Мы своими руками изготовили морковный капкейк с лимонным курдом и кремом маскарпоне. У нас получилось очень вкусно. Эта профпроба увлекла всех участников. Спасибо проекту «Билет в будущее» и педагогам, которые провели мастер-классы», - сообщил Денис Реттиев, ученик 9 «В» класса».

Профпробы в Костомукшском политехническом колледже продолжаются. Отметим, что в период с 8 по 22 октября карельские школьники прошли уже 260 профпроб и 102 промышленных экскурсии. Всего проведено 362 мероприятия. В прошлом году проект «Билет в будущее» охватил более шести тысяч школьников Карелии.

 

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