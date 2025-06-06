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Школьники из Медвежьегорска вышли в финал всероссийской игры «Зарница 2.0»

Новости. Общество
14:26, 07 Июля 2025
фото: © Администрация Медвежьегорского района

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Команда учеников школы им. Александра Фанягина вошла в число победителей окружного этапа игры, который состоялся в Псковской области.

Окружной этап игры «Зарница 2.0» в Великих Луках собрал 29 команд из 11 регионов Северо-Запада. Карелию представляла команда десятиклассников Медвежьегорской школы им. Александра Фанягина. До этого школьники из Медвежьегорска заняли первое место в республиканском этапе игры.

Соревнования в Псковской области проходили в течение нескольких дней. Юноши и девушки показывали навыки в тактической медицине, огневой и тактической подготовке, маскировке позиций и других военных дисциплинах. Медвежьегорская команда по итогам состязаний заняла третье место.

После возвращения с соревнований школьников, а также руководителей отряда Никиту Цыганкова и Алину Исакову поздравили в администрации Медвежьегорского района.

«Ребята показали отличные результаты! Гордимся тем, что наши юные земляки достойно представили Карелию на таком масштабном мероприятии. Большое спасибо наставникам, под руководством которых команда добилась победы. И, конечно, особая благодарность родителям, воспитавшим таких замечательных детей: умных, смелых, сильных», — сказала глава администрации Медвежьегорского района Людмила Журавлева.

В сентябре вместе с двумя командами из Ленобласти медвежьегорский отряд будет отстаивать честь Северо-Западного округа в финале игры. Всероссийский этап пройдет в Волгоградской области. Успехов землякам пожелал депутат Совета Медвежьегорского района, тренер, президент Карельской Федерации дзюдо Владимир Крутник.

«В моем детстве в «Зарницу» играли миллионы мальчишек и девчонок по всей стране. И это была не просто увлекательная и интересная игра, а школа жизни, где подрастающее поколение училось дружбе, взаимовыручке, дисциплине. А главное — пониманию, как важно быть готовыми встать на защиту Родины. Сейчас «Зарница» возрождается на новом уровне: с современной подготовкой, технологиями, но с тем же духом товарищества и патриотизма. Поздравляю наших ребят и желаю им победы на всероссийском этапе игры!» — сказал Владимир Крутник.

Добавим, что «Зарницу 2.0» по всей стране проводят «Движение Первых», «Юнармия» и центр ‎ развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин».

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