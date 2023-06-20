Школьники из Петрозаводска завоевали золото на самых престижных всероссийских соревнованиях

Важную победу одержали воспитанники Спортивной школы № 2 Петрозаводска.
В детской командной эстафете по спортивному ориентированию «Каменюкола 2023» приняли участие спортсмены из Петрозаводска, сообщили в Министерстве образования и спорта Карелии.
Престижная детская эстафета проходила в рамках крупнейших соревнований в России «Камни Карельского Перешейка» 18 июня в Каменногорске.
Золото завоевали петрозаводские школьники Сергей Зубов, Валерия Мокринская, Анастасия Глазунова, Айна Йордан и Максим Трегубов.
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