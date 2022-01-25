Школьники Карелии смогут получить экстренную и кризисную психологическую помощь

За полтора года Карельский фонд развития образования провел более 300 консультаций для детей, родителей и школьных специалистов, в планах — обучение педагогов школ работе с кризисными ситуациями учеников.

Как сообщил Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети, Карельский фонд развития образования (Фонд) существует уже полтора года, занимаясь повышением доступности и качества экстренной и кризисной психологической помощи в Карелии в рамках реализации проекта «Объединяя усилия в интересах детей». Проект был поддержан Фондом президентских грантов на специальном конкурсе, объявленном для НКО, которые могли бы предоставлять востребованные услуги в период пандемии.

«Мы и до пандемии отмечали недостаток специалистов, которые могут оказывать психологические услуги в кризисе или в экстренной ситуации. А в пандемию это стало ощущаться еще сильнее. Поэтому мы воспользовались случаем и написали проект» — отметила исполнительный директор Фонда Сараева Екатерина.

Работники фонда провели 325 консультаций для детей, родителей и школьных специалистов, организовали 17 обучающих мероприятий для школьных психологов.

В 2022 году, благодаря Гранту Главы Карелии, предполагается обучение педагогов школ работе с кризисными ситуациями учеников. Будет сформирована организационно-методическая база для образовательных организаций и СОНКО по практикам профилактики деструктивных форм поведения у детей и сопровождения детей в кризисных ситуациях, а родители и дети смогут участвовать в онлайн эфирах по различной тематике.

«Грантовая поддержка — важная составляющая в решении актуальных социальных проблем. Мы рады, что существует поддержка Правительства Карелии. Прекрасно, что в 2021 году фонд Гранта Главы Карелии позволил получить достойное финансирование проектов неправительственных организаций в Карелии, в т. ч. за счет значительного увеличения вклада Карелии. Надеемся, что созданный Фонд Грантов Главы послужит благим целям и дальше» — отметила Екатерина Сараева.