Огнеборцы против школьников: две команды сошлись на брейн-ринге на севере Карелии

Мероприятие воспитало патриотический дух и позволило с пользой провести время.

Патриотическую игру «Брейн-ринг» провели на этой неделе в кемской школе № 3. Организовала мероприятие педагог Татьяна Латышева, сообщили в паблике ГКУ РК «ОПС по Кемскому району».





Две команды участвовали в игре: юнармейцы и огнеборцы пожарной части № 22 по Кемскому району», подведомственного Государственному комитету Республики Карелия по ОЖ и БН. Кроме того, к увлекательному процессу присоединились полицейские, сотрудники МЧС и Россгвардии.

Игра позволила всем участникам укрепить патриотический дух и отлично провести время.





