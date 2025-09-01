Школьники на уроках музыки будут изучать песни «Любэ», Shaman и Газманова

Композиции современных исполнителей вошли в песенник для школ.

Школьники с первого по восьмой классы на уроках музыки будут учить песни современных авторов, рассказал РИА Новости автор инициативы, депутат Госдумы Сергей Колунов.

— Обновленный песенник, который мы готовили с ноября 2024 года, уже разослан по всем школам России. Учителя с ним ознакомились, скорректировали учебный план по предмету «Музыка». Каждая школа вносит изменения в план самостоятельно, но уверен, что уже на первой учебной неделе мы услышим хоровое пение хорошо знакомых нам патриотических песен современных исполнителей, — сказал Колунов.

По мнению парламентария, цель «песенника» заключается в том, чтобы повысить интерес к предмету «Музыка», а также привлечь внимание школьников к современной патриотической музыке и ее авторам.

— В целом, все 37 песен гармонично вошли в учебный план изучения предмета, и теперь ребята с 1 по 8 класс будут изучать творчество Олега Газманова, в перечень вошли три его песни — «Офицеры», «Вперед, Россия» и «Бессмертный полк». Будут изучать репертуар Shaman, а именно его песню «Моя Россия». Кроме того, школьники будут исполнять композиции группы «Любэ», в том числе «Многая лета русской земле», «А река течет» и «Конь», — отметил он.

Колунов напомнил, что также в перечень вошли две песни заслуженного артиста РФ, депутата Госдумы Дениса Майданова — «Россия» и «Флаг моего государства» и песня музыканта Сергея Трофимова «Родина», песни, написанные советским и российским поэтом-песенником Николаем Добронравовым совместно с его супругой-композитором Александрой Пахмутовой, военные песни «Служить России», «Вот солдаты идут», «Хотят ли русские войны», «Летите, голуби», «Эхо Победы», «Ах, эти тучи в голубом», «Мелодия Победы», «Несовместимы дети и война».