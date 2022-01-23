Школьники поразмышляли о будущем Петрозаводска

Более 450 школьников приняли участие в городской конференции юных исследователей «Будущее Петрозаводска».

Центр развития образования готовится к ежегодной городской конференции юных исследователей «Будущее Петрозаводска», информирует пресс-центр городской мэрии. Первый, школьный, этап состязания проходил в декабре прошлого года. Участие в нем приняли 457 учащихся 8-11 классов, представляющих 30 общеобразовательных организаций карельской столицы. Авторы 170 лучших работ будут публично защищать свои проекты перед экспертами. Мероприятие пройдет в онлайн-формате.

В рамках конференции планируется работа 19 предметных секций. К участию допускаются как индивидуальные, так и коллективные исследования.

Конференция «Будущее Петрозаводска» проводится в карельской столице 27-й раз. Организаторами мероприятия выступают комитет социального развития администрации города и Центр развития образования. В состав экспертных групп традиционно входят школьные педагоги, преподаватели и сотрудники Петрозаводского государственного университета, Карельского научного центра Российской Академии наук, представители учреждений культуры.