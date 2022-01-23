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Школьники поразмышляли о будущем Петрозаводска

Новости. Общество
17:20, 24 Января 2022
фото: © Сергей Карпов / ТАСС

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Более 450 школьников приняли участие в городской конференции юных исследователей «Будущее Петрозаводска».

Центр развития образования готовится к ежегодной городской конференции юных исследователей «Будущее Петрозаводска», информирует пресс-центр городской мэрии. Первый, школьный, этап состязания проходил в декабре прошлого года. Участие в нем приняли 457 учащихся 8-11 классов, представляющих 30 общеобразовательных организаций карельской столицы. Авторы 170 лучших работ будут публично защищать свои проекты перед экспертами. Мероприятие пройдет в онлайн-формате.

В рамках конференции планируется работа 19 предметных секций. К участию допускаются как индивидуальные, так и коллективные исследования.

Конференция «Будущее Петрозаводска» проводится в карельской столице 27-й раз. Организаторами мероприятия выступают комитет социального развития администрации города и Центр развития образования. В состав экспертных групп традиционно входят школьные педагоги, преподаватели и сотрудники Петрозаводского государственного университета, Карельского научного центра Российской Академии наук, представители учреждений культуры.

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Комментарии

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Teатральный критик
2022-01-24 18:12:15
Хорошо что фрау эмми от школьников изолировали а ширшина в школу работать не пошла.
Zim
2022-01-24 17:44:16
Может школьникам следует познакомиться с прожектами прошлых мэров (администраций) г. Петрозаводска, начиная с Катанандова,под общим названием «Стратегия экономического и социального развития г.П»?
А если их разработчики будут теми самаыми экспертами, которые будут заслушивать проекты школьников, то пусть объяснят им почему их собственные проекты (на которые между прочим потрачены миллионы), оказались филькиными грамотами?
Гость
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