Школьники рассказали об отношении к выборам в новом проекте Избиркома и ЦУР Карелии

В центре внимания авторов проекта – то, какими видят выборы и избирательную систему в целом жители республики разных возрастов и профессий.

Избирком Республики Карелия и Центр управления регионом РК запустили совместный информационный проект «Доверяю выборам». Он посвящен тому, какими видят выборы и избирательную систему в целом жители Карелии разных возрастов и профессий.

Героями первого эпизода «Школа» стали учитель истории и обществознания петрозаводского лицея № 1 Виктор Дорохов и его ученицы — десятиклассницы Ксения Панфилова и Екатерина Скопина. Они поделились своим отношением к выборам и высказали мнение, стоит ли говорить с подростками на эту тему.

«Особенность нашего поколения, наверно, заключается в том, что оно неусидчивое. И, если информация предложена в сложном варианте, многим она будет неинтересна. Возможно, это [должны быть] мемы; возможно, какие-то видеоролики — интересные, яркие. Молодежь заинтересуется, что вообще такое выборы, поймет процесс и в дальнейшем, думаю, будет в них участвовать», — сказала Екатерина.

Посмотреть первый эпизод проекта полностью можно в пабликах Центра управления регионом и Избиркома Республики Карелия.

«Граждане, приходя на избирательные участки, не просто отдают голоса за тех или иных кандидатов — они выражают степень своего доверия к власти. Мы считаем, что выборы — это, прежде всего, люди, — отмечает председатель Избиркома Карелии Алексей Бахилин. — Когда избирательная система учитывает потребности и ожидания избирателей, она становится по-настоящему эффективной и демократичной. Для нас крайне важна оценка выборов самими избирателями. Каждое предложение, каждая критика и каждое положительное мнение становятся основой для развития избирательной системы. Мы анализируем отзывы граждан, чтобы понять, какие аспекты избирательного процесса требуют улучшения».

«Выборы должны проходить в условиях максимальной открытости. И огромную роль в этом играет информационная работа. Интересный и понятный рассказ об избирательной системе — одно из важных условий вовлеченности людей в выборы, повышения уровня доверия к избирательной системе. А что может быть лучше рассказа от первого лица? Поэтому в нашем проекте о выборах говорят люди, которые в них участвуют и ими интересуются», — подчеркнула руководитель ЦУР Республики Карелия Мария Лукьянова.

Второй эпизод проекта выйдет в декабре. Посмотреть его можно будет, как и первый, в социальных сетях.