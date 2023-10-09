Школьники Толвуи, вырастив арбуз и разведя кур, представят Карелию на российском уровне

Работы толвуйских школьников стали победителями регионального этапа конкурса юных аграриев, теперь ребятам предстоит федеральный этап.

Ученики Толвуйской школы стали победителями регионального этапа всероссийского конкурса юных аграриев «Я в АГРО».

Об этом рассказали в официальном паблике власти Медвежьегорского района.

Работы ребят были отправлены на федеральный этап для дальнейшего участия в конкурсе.

В итоге работа Андрея Киселева о разведении кур в личном подсобном хозяйстве - руководитель Крохина Т.А. - победила в номинации «Личное подсобное и фермерское хозяйство.



Работа Варвары Лукиной о выращивании арбуза в условиях Карелии - руководитель Потапова В.С. - победила в номинации «Юный агроном».



Власти Медвежьегорского района поздравили в соцсети победителей и их руководителей и пожелали успехов на российском этапе конкурса.