Школьники задали "100 вопросов" Геннадию Боднарчуку

Председатель Петрозаводского городского Совета Геннадий Боднарчук ответил на актуальные вопросы, волнующие школьников.

Встреча спикера Петросовета Геннадия Боднарчука со старшеклассниками состоялась в 27-й школе Петрозаводска. Такой формат общения с представителя власти – традиция, которая существует на протяжении 10 лет. Как рассказала директор школы Людмила Тихонова, ребята готовятся заранее и задают вопросы на самые разные темы. В мероприятии участвуют ученики всех школ, расположенных на территории полисистемного образовательного округа - Державинского лицея, Ломоносовской гимназии, школ № 8, 25 и 27.





На встрече со спикером горсовета Геннадием Боднарчуком лейтмотивом стала тема развития Петрозаводска. Школьники спрашивали о безопасности города и отдельных районов, о том, что необходимо сделать для решения проблем освещения и наведения чистоты на улицах и во дворах, говорили о нехватке инфраструктуры для спортивной и культурной деятельности, о проблемах экологии и развитии туризма, партнерских связях с зарубежными городами-побратимами Петрозаводска и даже о содержании домов престарелых. Не обошлось и без личных вопросов – о выборе жизненного пути, успешности и воспоминаний о школе.

Геннадий Боднарчук не только ответил на все заданные вопросы, но и рассказал ребятам о новом проекте "Безопасный Петрозаводск", реализация которого позволит решить многие из обозначенных школьниками проблем, поблагодарил учащихся за активную позицию и предложил им присоединиться к содержательному наполнению программы.



"Сейчас молодёжь больше общается в социальных сетях, мессенджерах, но, как показала встреча, ребята открыты к живому диалогу, они искренне заинтересованы в развитии Петрозаводска и, что немаловажно, сами готовы активно участвовать в этом процессе. Неслучайно, один из ключевых вопросов встречи – что необходимо сделать, чтобы молодежь не уезжала из города, - подчеркнул Геннадий Боднарчук. – Для меня такой формат общения с жителями привычен, но на вопросы подрастающего поколения лицом к лицу отвечал впервые. Это очень интересный опыт".





В ходе встречи ученики успели задать несколько десятков вопросов. Но наибольшее внимание всех собравшихся привлек ученик 11 Б класса школы №27 Василий Сухов, который не только интересовался решением проблем с поддержанием чистоты и порядка в районах города, но и предложил свои варианты решения этих проблем. Поэтому по итогам встречи спикер горсовета поощрил активного школьника специальным интеллектуальным призом – книгой о становлении и развитии городского парламентаризма.



"Сегодняшние школьники – это будущее Петрозаводска, и чем больше среди них будет образованных, профессионально подготовленных и неравнодушных людей, способных добиваться поставленных перед собой целей, тем быстрее будет город меняться в лучшую сторону. Возможно, кого-то из сегодняшних участников встречи через несколько лет мы увидим в составе депутатского корпуса", - отметил Геннадий Боднарчук.