Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Политика
09:59, 17 Ноября 2018
фото: пресс-служба Петросовета

Школьники задали "100 вопросов" Геннадию Боднарчуку

Загрузка...

Председатель Петрозаводского городского Совета Геннадий Боднарчук ответил на актуальные вопросы, волнующие школьников.

Встреча спикера Петросовета Геннадия Боднарчука со старшеклассниками состоялась в 27-й школе Петрозаводска. Такой формат общения с представителя власти – традиция, которая существует на протяжении 10 лет. Как рассказала директор школы Людмила Тихонова, ребята готовятся заранее и задают вопросы на самые разные темы. В мероприятии участвуют ученики всех школ, расположенных на территории полисистемного образовательного округа - Державинского лицея, Ломоносовской гимназии, школ № 8, 25 и 27.



 На встрече со спикером горсовета Геннадием Боднарчуком лейтмотивом стала тема развития Петрозаводска. Школьники спрашивали о безопасности города и отдельных районов, о том, что необходимо сделать для решения проблем освещения и наведения чистоты на улицах и во дворах, говорили о нехватке инфраструктуры для спортивной и культурной деятельности, о проблемах экологии и развитии туризма, партнерских связях с зарубежными городами-побратимами Петрозаводска и даже о содержании домов престарелых. Не обошлось и без личных вопросов – о выборе жизненного пути, успешности и воспоминаний о школе.

Геннадий Боднарчук не только ответил на все заданные вопросы, но и рассказал ребятам о новом проекте "Безопасный Петрозаводск", реализация которого позволит решить многие из обозначенных школьниками проблем, поблагодарил учащихся за активную позицию и предложил им присоединиться к содержательному наполнению программы.

"Сейчас молодёжь больше общается в социальных сетях, мессенджерах, но, как показала встреча, ребята открыты к живому диалогу, они искренне заинтересованы в развитии Петрозаводска и, что немаловажно, сами готовы активно участвовать в этом процессе. Неслучайно, один из ключевых вопросов встречи – что необходимо сделать, чтобы молодежь не уезжала из города, - подчеркнул Геннадий Боднарчук. – Для меня такой формат общения с жителями привычен, но на вопросы подрастающего поколения лицом к лицу отвечал впервые. Это очень интересный опыт".



 В ходе встречи ученики успели задать несколько десятков вопросов. Но наибольшее внимание всех собравшихся привлек ученик 11 Б класса школы №27 Василий Сухов, который не только интересовался решением проблем с поддержанием чистоты и порядка в районах города, но и предложил свои варианты решения этих проблем. Поэтому по итогам встречи спикер горсовета поощрил активного школьника специальным интеллектуальным призом – книгой о становлении и развитии городского парламентаризма.

"Сегодняшние школьники – это будущее Петрозаводска, и чем больше среди них будет образованных, профессионально подготовленных и неравнодушных людей, способных добиваться поставленных перед собой целей, тем быстрее будет город меняться в лучшую сторону. Возможно, кого-то из сегодняшних участников встречи через несколько лет мы увидим в составе депутатского корпуса", - отметил Геннадий Боднарчук.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.11.2018, 21:30
Гудков поделился интимным: рассказал об отношениях с Киркоровым
13.11.2018, 15:13
Мужчина умер на остановке в Петрозаводске
14.11.2018, 10:10
Под Петрозаводском насмерть сбили ребенка
13.11.2018, 09:00
Что это, если не коррупция?
10.11.2018, 10:20
Под Петрозаводском автомобили дважды переехали пенсионера
13.11.2018, 08:05
ВИДЕО: Жители Карелии сняли ролик про ужасы жизни в глубинке

Аналитика

16.11.2018 14:47
Капитал
Фонды сомнительной эффективности
В экономической системе Карелии утверждаются фонды, будущая эффективность которых вызывает сомнения у экспертов.
Дефицит сырья обострил аппетит лесного бизнеса 3
16.11.2018 14:04
Работа на опережение: энергетики готовятся к зимнему максимуму нагрузок
14.11.2018 17:18
Что это, если не коррупция? 26
13.11.2018 09:00
"Ирландские карелы" на Первой мировой
12.11.2018 16:48
Вся аналитика

Чтиво

15.11.2018 15:24
Личное мнение
День Республики: праздник без даты 6
Карельские чиновники решили отметить главный государственный праздник республики через два с половиной месяца.
Невидимая угроза, о которой нужно знать
14.11.2018 09:33
Как Наташка бражку ставила 4
13.11.2018 12:22
Жертвы неполного рабочего дня 4
02.11.2018 12:04
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР с Ефимом Овчинниковым на ТНТ-ОНЕГО
16.11.2018 15:08
все фото и видео

Опрос

Почему реконструированный в Петрозаводске садик оказался опасным?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»