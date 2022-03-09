Школьников из Арктической зоны в Карелии отправят отдыхать на юг за счет бюджета

Учащиеся 5-8 классов школ Карелии, которые проживают в районах Арктической зоны РФ, смогут бесплатно отдохнуть в южных детских лагерях за счет федерального и республиканского бюджетов.

Об этом говорится в проекте регионального закона об организации летнего отдыха детей.

В 2022 году предполагается приобретение 364 путевок и оплата проезда детей к месту отдыха и обратно.

Согласно законопроекту, Карелия возьмет на себя обязательства по оплате авиаперелетов и ряда других расходов на общую сумму 1,5 млн рублей. Остальную часть затрат в размере 30,4 млн рублей профинансируют из федерального бюджета.

В пояснительной записке к документу перечислены регионы, куда собираются отправлять детей из Арктической зоны России. Это лагеря на Черноморском побережье Краснодарского края, Республики Крым и Севастополя, на побережьях Азовского, Каспийского и Японского морей, а также в Республике Адыгея, на курортах Кавказских Минеральных Вод.