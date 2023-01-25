Школьников из Петрозаводска приглашают в «Артек»

Стартовал конкурсный отбор в «Артек» на смену №3 «Весна. Вдохновение. Творчество», сообщили в Минобразования и спорта Карелии.

В конкурсе могут принять участие учащиеся 5-11 классов и осваивающие образовательные программы основного, среднего общего и дополнительного образования. Квота на Карелию - 20 путевок.

Прием заявок продлится до 13:00 22 февраля. А сама смена пройдёт с 12 марта по 1 апреля этого года.

Для участия в конкурсе на путевку необходимо:

- зарегистрироваться в АИС «Путевка» на сайте (https://ais.artek.org/),

- заполнить профиль,

- загрузить в систему достижения ребенка (портфолио).

Оплата проезда ребенка, питания, страхования и сопровождения в пути следования к МДЦ «Артек» и обратно осуществляется за счет родителей.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 89004572441, e-mail: oodo.cdk@mail.ru и на https://artek.org/.

Ранее сообщалось, дети из ЛНР приедут на отдых в Карелию.