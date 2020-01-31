890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
"Пенсионная реформа в действии: вместе со всякими льготами приятель "попал" на миллион" 3
31.01.2020 15:44
Ставка по ипотечным кредитам снизилась до рекордных показателей 1
31.01.2020 16:37
Уволилась директор, со скандалом занявшая пост руководителя лицея №13 в Петрозаводске 4
31.01.2020 16:08
Человек выпал из машины после страшного столкновения автомобилей в Петрозаводске (ВИДЕО) 5
31.01.2020 13:07

Школьников Карелии будут возить на новых автобусах (ФОТО)

Новости. Общество
11:19, 01 Февраля 2020
фото: Николай Смирнов/Столица на Онего
Загрузка...

Районы Карелии получили 21 новый школьный автобус, сообщили в правительстве республики.

10 ПАЗов, 4 КАВЗа, 5 УАЗов, 2 ГАЗа будут привозить к месту учебы и обратно более 450 школьников Карелии. Ключи от 21 нового автобуса накануне передали директорам образовательных учреждений.

Так, техника отправилится в Сумпосадскую школу, Беломорскую  школу №1, Калевальскую школу, школу №3 Кеми, школы №6 и №7 Кондопоги, Кончезерскую школу, Гирвасскую школу, Лахденпохскую среднюю школу, Чупинскую школу, Лоухскую среднюю школу, Челмужскую школу, Повенецкую школу, средней школу п. Великая Губа, Ребольскую школу, Ильинскую школу, Заозерскую школу №10, Пряжинскую школу, школу п. Авдеево, школу №3 Пудожа и Хаапалампинскую школу.

"Все автобусы выпущены в 2019 году и соответствуют всем современным техническим требованиям по безопасной перевозке школьников. Транспорт выполнен в северной комплектации с дополнительно утепленным салоном: стеклопакеты, утепленный пол и двери. Автобусы оборудованы выдвижными дополнительными подножками для удобства входа и выхода детей из транспорта, кнопками вызова водителя на каждом ряду сидений, блокировкой движения при открытых дверях для безопасности детей, также установлены тахограф, навигационное оборудование для отслеживания транспортного средства (ЭРА-ГЛОНАСС) и проблесковый маячок желтого цвета", - сообщили в правительстве Карелии.

Автобусы приобретены за счет средств резервного фонда правительства Российской Федерации.

Напомним, что парк школьной техники пополняется ежегодно, так в 2017 году республика получила 17 новых автобусов, в 2018 – 25, за конец 2019 – начало 2020 года в Карелии появилось ещё 25 школьных автобусов, приобретенных в том числе за счёт бюджета республики.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.01.2020, 06:40
Житель Карелии продемонстрировал "слабоумие и отвагу" при встрече с медведем (ФОТО)
25.01.2020, 13:00
Массовая драка у кафе "Мангал" произошла ночью в Петрозаводске (ВИДЕО)
31.01.2020, 16:37
Ставка по ипотечным кредитам снизилась до рекордных показателей
28.01.2020, 16:16
Сбербанк запустил потребительское кредитование для самозанятых
25.01.2020, 09:30
Магазин новой торговой сети появился в Петрозаводске
28.01.2020, 15:11
Закрывшиеся в Карелии и других регионах сети "Семья" и Spar не выдержали воровства

Аналитика

31.01.2020 11:49
Политкухня
Либо депутатский мандат, либо директорское кресло 8
Новое федеральное законодательство запретило депутатам региональных парламентов занимать руководящие посты в коммерческих структурах.
Главврач БСМП: "Это будет последнее сокращение в больнице"
30.01.2020 15:20
Квартира как инвестиция: почему сегодня нужно вкладываться в недвижимость?
30.01.2020 11:05
"Чтобы услышали и прониклись" 5
29.01.2020 22:01
Коронавирус из Китая: поводов для паники нет?
29.01.2020 11:41
Вся аналитика

Чтиво

31.01.2020 15:00
Без политики
"Костная клиника": лазерная победа над варикозом
Расширенные узловатые вены, боль и тяжесть в ногах. Проблема варикозной болезни знакома практически каждому – по данным Всемирной организации здравоохранения варикозу подвержены каждая вторая женщина и каждый четвертый мужчина в мире.
"Возникло ощущение, что это не реформа, а простой отъем денег" 10
31.01.2020 14:54
Дёшево, но модно: 5 бюджетных образов, которые подобрал стилист
31.01.2020 11:27
архив чтиво

Медиа

Снегомет делает искусственный снег для "Гипербореи-2020"
31.01.2020 13:22
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»