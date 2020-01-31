Школьников Карелии будут возить на новых автобусах (ФОТО)

Районы Карелии получили 21 новый школьный автобус, сообщили в правительстве республики.

10 ПАЗов, 4 КАВЗа, 5 УАЗов, 2 ГАЗа будут привозить к месту учебы и обратно более 450 школьников Карелии. Ключи от 21 нового автобуса накануне передали директорам образовательных учреждений.

Так, техника отправилится в Сумпосадскую школу, Беломорскую школу №1, Калевальскую школу, школу №3 Кеми, школы №6 и №7 Кондопоги, Кончезерскую школу, Гирвасскую школу, Лахденпохскую среднюю школу, Чупинскую школу, Лоухскую среднюю школу, Челмужскую школу, Повенецкую школу, средней школу п. Великая Губа, Ребольскую школу, Ильинскую школу, Заозерскую школу №10, Пряжинскую школу, школу п. Авдеево, школу №3 Пудожа и Хаапалампинскую школу.

"Все автобусы выпущены в 2019 году и соответствуют всем современным техническим требованиям по безопасной перевозке школьников. Транспорт выполнен в северной комплектации с дополнительно утепленным салоном: стеклопакеты, утепленный пол и двери. Автобусы оборудованы выдвижными дополнительными подножками для удобства входа и выхода детей из транспорта, кнопками вызова водителя на каждом ряду сидений, блокировкой движения при открытых дверях для безопасности детей, также установлены тахограф, навигационное оборудование для отслеживания транспортного средства (ЭРА-ГЛОНАСС) и проблесковый маячок желтого цвета", - сообщили в правительстве Карелии.

Автобусы приобретены за счет средств резервного фонда правительства Российской Федерации.

Напомним, что парк школьной техники пополняется ежегодно, так в 2017 году республика получила 17 новых автобусов, в 2018 – 25, за конец 2019 – начало 2020 года в Карелии появилось ещё 25 школьных автобусов, приобретенных в том числе за счёт бюджета республики.