Школьников Карелии пригласили поработать тюремщиками

Учащимся шести районов республики рассказали о службе в пенитенциарной системе региона.

Мероприятия прошли в средних школах Петрозаводска, Кеми, Беломорска, Медвежьегорска, Сегежи и Лахденпохского района.



Учащимся рассказали о службе в пенитенциарных учреждениях региона и о ВУЗах ФСИН России. Школьники узнали об условиях и порядке поступления, о требованиях к курсантам и о преимуществах обучения. Также на встречах рассказали о последующем трудоустройстве, льготах и социальных гарантиях.



Такие профориентационные беседы с будущими абитуриентами проходят в общеобразовательных учреждениях региона каждый год, сообщили в пресс-службе УФСИН Карелии.