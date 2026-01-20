Школьников начнут обучать сборке и управлению дронами на уроках

Российских школьников будут учить сборке и управлению беспилотными летательными аппаратами (дронами) в рамках нового предмета «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР).

Программа предусматривает как обязательное, так и дополнительное оборудование, общее количество позиций в перечнях приближается к 90. Соответствующие перечни средств обучения утверждены Правительством РФ, сообщает РИА Новости.



Основной перечень включает:



— Учебные макеты вооружения (автомат Калашникова, пистолет Макарова, ручные гранаты);



— Средства оказания первой помощи (жгуты, шины, тренажёр для сердечно-лёгочной реанимации);



— Средства индивидуальной защиты (противогазы, респираторы, защитные костюмы);



— Дозиметры, носилки, сапёрные лопатки.



Дополнительный перечень (более 50 позиций) делает акцент на современных технологиях и практических навыках:



— Образовательные наборы по БПЛА;



— Базовые учебные дроны с возможностью обучения программированию и управлению со смартфона;



— Электронные и пневматические тиры;



— Специальное снаряжение: приборы ночного видения, радиостанции, оборудование для проведения спасательных работ (спасательные жилеты, тросы), полоса препятствий.



Ранее мы сообщали, что оценку за поведение могут ввести во всех российских школах с 1 сентября 2026 года.