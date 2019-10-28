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Новости. Общество
17:40, 28 Октября 2019
фото: dreamhaus.ru

Школьников Петрозаводска накормят блюдами карельской кухни

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В школьных столовых Петрозаводска могут появиться рыбники и уха в честь празднования Дней карельской кухни.

В преддверии осенних каникул в петрозаводских школах проходят Дни карельской национальной кухни, сообщает сайт городской мэрии. В учреждениях для детей проводятся мастер-классы по приготовлению блюд карельской кухни, тематические уроки по популяризации национальных и кулинарных традиций республики, кулинарные квесты; для родителей – культурно-образовательные пикники, мини-лекции, семейные кулинарные турниры.

"В школьных столовых представлен большой выбор блюд национальной кухни Карелии: лохикейтто (уха со сливками по-карельски), майтокалакейтто (рыба в молоке), калакяярейтя (рыбники), перунапийрайта (картофельные пироги), ягодные пироги, а также морсы и карельские чаи", - сообщает сайт администрации Петрозаводска.

Программа популяризации национальных и кулинарных традиций республики посвящена предстоящему празднику "Марьяне".

Образовательные учреждения города третий год принимают участие в конкурсе-презентации лучшей ягодной выпечки. 4 ноября, в День народного единства, на площади Кирова школы представят свои кулинарные работы. Из них на столах будет составлен один большой "Царь-пирог", которым будут угощать всех гостей праздника "Марьяне".

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Комментарии

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новый
2019-10-28 19:55:41
Миша, куда уж нам здесь всё либерастнутое пространство захватить. Отбиваемся как можем. Давай с нами ? Будешь на балконе чай с лимоном пить.
новый
2019-10-28 19:11:36
Тетка, самобытных на территории 11% , значит и еды ихней должно быть 11%. И далее в пропорции согласно переписи населения ;Щи, борщ, драники, люля кебаб, шашлык, калитки, морс.
миша
2019-10-28 19:28:16
новый, ну вас с киром, которые совсем не самобытные, вообще двое - трое, а в комментах вы все пространство захватили.
Писарев
2019-10-28 19:54:51
миша, "...Что бы он ни сказал, его слова сейчас же записываются на граммофонную пластинку. А так как старик любит поговорить - есть за ним такой грешок, - то пластинок скопилось восемьсот вагонов, и теперь из них уже делают пуговицы.
И. Ильф и Е. Петров. "Золотой телёнок". )))))))))
кир
2019-10-28 18:26:24
Русская кухня когда будет?
Гостья
2019-10-28 18:47:08
кир,

Присоединяюсь!
кир
2019-10-28 19:01:49
Гостья, :)
тетка
2019-10-28 18:13:56
А вам обязательно надо в бочку меда каплю дегтя капнуть. Как же вас земля носит и как вас модераторы терпят?
Неравнодушный
2019-10-28 18:09:31
Показуха, после гамбургеров уху есть никто не станет, в костях и чешуе ковыряться. Давно уже надо запретить весь этот омерзительный, проникший сюда с Запада фаст-фуд.
новый
2019-10-28 17:57:36
Идея хорошая, но дело в кулинарном профессионализме. Рыбная косточка в горле может заставить детишек навсегда обходить стороной вкуснейшие рыбники . И да - почему названия карельских блюд на русском пишите. Для самобытных специально письменность придумали зачем ?
Гость
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