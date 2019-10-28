Школьников Петрозаводска накормят блюдами карельской кухни

В школьных столовых Петрозаводска могут появиться рыбники и уха в честь празднования Дней карельской кухни.

В преддверии осенних каникул в петрозаводских школах проходят Дни карельской национальной кухни, сообщает сайт городской мэрии. В учреждениях для детей проводятся мастер-классы по приготовлению блюд карельской кухни, тематические уроки по популяризации национальных и кулинарных традиций республики, кулинарные квесты; для родителей – культурно-образовательные пикники, мини-лекции, семейные кулинарные турниры.

"В школьных столовых представлен большой выбор блюд национальной кухни Карелии: лохикейтто (уха со сливками по-карельски), майтокалакейтто (рыба в молоке), калакяярейтя (рыбники), перунапийрайта (картофельные пироги), ягодные пироги, а также морсы и карельские чаи", - сообщает сайт администрации Петрозаводска.

Программа популяризации национальных и кулинарных традиций республики посвящена предстоящему празднику "Марьяне".

Образовательные учреждения города третий год принимают участие в конкурсе-презентации лучшей ягодной выпечки. 4 ноября, в День народного единства, на площади Кирова школы представят свои кулинарные работы. Из них на столах будет составлен один большой "Царь-пирог", которым будут угощать всех гостей праздника "Марьяне".