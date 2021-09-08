Школьников Петрозаводска приглашают отпраздновать начало учебного года на «Горке»

РЦ «Горка» и ведущий Алексей Лукиянчук приглашают всех на развлекательную программу, посвященную началу учебного года.
Участников праздника - школьные классы - ждут игры и конкурсы на свежем воздухе, яркие аттракционы с элементами тимбилдинга, шерстяное шоу, горячий чай и вкусные блины в уютном кафе и хорошее настроение.
Стоимость: 650 рублей с участника (группа от 20 человек).
Мероприятия проходят до 12 сентября включительно. Начало программы: в 13:00, 15:00 и 17:00.
Количество мест ограничено.
Справки и бронирование по телефону 8 (911) 401-24-55.
РЦ «Горка»
Ведущий Алексей Лукиянчук
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