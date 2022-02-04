Артур Парфенчиков выступил с инициативой обеспечения двухразовым питанием школьников с ограниченными возможностями здоровья

В закон Республики Карелия «Об образовании» внесут изменения с целью обеспечения бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья.

С такой инициативой выступил глава республики Артур Парфенчиков.

Сегодня вице-премьер правительства Карелии Лариса Подсадник прокомментировала предложение главы региона.

По ее словам, в закон Республики Карелия № 1755-ЗРК «Об образовании» внесут изменения с целью обеспечения бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью независимо от места проживания и формы получения образования с 1 сентября 2022 года. На эти цели в бюджете республики будет предусмотрено дополнительное финансирование.

В школах республики с 1 по 11 классы обучаются более 5 000 ребят с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня для этих школьников организовано бесплатное питание один раз в день за счет средств федерального бюджета (горячее питание для младших школьников), а также для отдельной категории детей в рамках региональной программы «Адресная социальная помощь» и муниципальных бюджетов.

Благодаря изменениям в законодательстве ребята с ограниченными возможностями здоровья независимо от дохода семьи будут получать полноценное двухразовое горячее питание в течение учебного дня.

«Это важная инициатива. Двухразовое питание необходимо для таких детей, и удобно для родителей, которые зачастую отвозят ребят сразу после уроков на процедуры или в кружки и секции, — отметила Лариса Подсадник. — Организовывать питание будут образовательные организации с учетом специфики заболеваний детей».