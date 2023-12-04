Школьников в Пряжинском районе Карелии попытались накормить фальсификатом

Половина продуктов в социальных учреждениях Карелии, проверенных в лаборатории, оказалась с нарушениями, сообщили в Россельхознадзоре республики.

В Карелии межрайонное управление Россельхознадзора установило поступление в школу Пряжинского района масла, изготовленного на фантомной площадке.

Продукция была изготовлена на предприятии Московской области, которое по заявленному адресу фактически отсутствовало.

Проверка масла в лаборатории показало несоответствие по кислотно-жировому составу, что говорит о его фальсификации.

В Управлении сообщили поставщику и аутсортеру о нарушении. Кроме того, поставщик и и получатель получили предостережения. В Россельхознадзоре привели статистику: с 1 января по 15 ноября 2023 года в соцучреждениях Карелии было отобрано 79 проб, из них лишь половина — 34 пробы — по результатам исследований оказались положительными (43%) по показателям качества и безопасности, в том числе фальсификации.