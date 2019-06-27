Школьница из Карелии стала "Юной Красой России 2019"

Титул "Юная Краса России 2019 Гран-при" получила 15-летняя беломорчанка Анфиса Попова.

Финал конкурса состоялся 26 июня в Vegas City Hall в Москве. Всего в конкурсе приняли участие 49 девочек из разных регионов страны. Анфиса Попова получила гран-при в категории "Юная краса России".





"Я решила принять участие в этом конкурсе, чтобы доказать, что в маленьких городах есть красивые и талантливые девушки. Также мне это пригодится в модельном бизнесе. Я поехала побеждать, так как очень ответственно отношусь к репетициям и делаю то, что требуется", – отметила Анфиса.

В рамках конкурса проходил благотворительный аукцион. И юная красавица привезла из своего родного города работы беломорских мастериц, которые занимаются золотным шитьем.



"Такие брошки вышивали золотыми нитями в старину поморки, когда ждали своих мужей-рыбаков", – рассказала победительница.





15-летнюю Анфису из Беломорска также отметило испанское агентство и вручило титул "SP models".



"Я очень рада, что смогла завоевать главный юный титул. Спасибо всем за поддержку. Не могу в это поверить, - заключила беломорчанка.