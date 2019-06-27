Подписаться
Новости. Общество
11:37, 27 Июня 2019
фото: Личный архив Анфисы Поповой

Школьница из Карелии стала "Юной Красой России 2019"

Загрузка...

Титул "Юная Краса России 2019 Гран-при" получила 15-летняя беломорчанка Анфиса Попова.

Финал конкурса состоялся 26 июня в Vegas City Hall в Москве. Всего в конкурсе приняли участие 49 девочек из разных регионов страны. Анфиса Попова получила гран-при в категории "Юная краса России".



"Я решила принять участие в этом конкурсе, чтобы доказать, что в маленьких городах есть красивые и талантливые девушки. Также мне это пригодится в модельном бизнесе. Я поехала побеждать, так как очень ответственно отношусь к репетициям и делаю то, что требуется", – отметила Анфиса.

В рамках конкурса проходил благотворительный аукцион. И юная красавица привезла из своего родного города работы беломорских мастериц, которые занимаются золотным шитьем.

"Такие брошки вышивали золотыми нитями в старину поморки, когда ждали своих мужей-рыбаков", – рассказала победительница.



15-летнюю Анфису из Беломорска также отметило испанское агентство и вручило титул "SP models".

"Я очень рада, что смогла завоевать главный юный титул. Спасибо всем за поддержку. Не могу в это поверить, - заключила беломорчанка.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Неравнодушный
2019-06-27 11:44:26
Хорошо хоть, что номера на них теперь не болтаются, как на живом товаре.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.06.2019, 09:15
Что не так с делом фермера Шалак?
24.06.2019, 13:53
"Общественное обсуждение" по-тихому
25.06.2019, 12:10
ФОТО и ВИДЕО: Танки разрушают асфальт в центре Петрозаводска
25.06.2019, 10:25
ФОТО: Петрозаводчане требуют закрыть кафе, посетители которого "справляют физические и сексуальные нужды" под окнами жилого дома
24.06.2019, 10:45
В Карелии увеличатся ежемесячные выплаты ветеранам труда
21.06.2019, 12:14
ВИДЕО: Трех человек увезли в больницу с места ДТП в Петрозаводске

Аналитика

26.06.2019 11:48
Обществоведение
"Может, после этого они будут исполнять закон?" 11
Городской суд Петрозаводска вынес частное определение о грубых нарушениях закона карельскими приставами, которые на протяжении нескольких лет не смогли снести торговую пристройку "Невский пассаж".
"Общественное обсуждение" по-тихому 9
24.06.2019 13:53
Ни участия, ни побед 7
24.06.2019 12:48
"Всем угрожали, что пойдем следом" 10
24.06.2019 09:12
Карелия рискует остаться без "Марциальных вод"
21.06.2019 15:02
Вся аналитика

Чтиво

26.06.2019 15:40
Личное мнение
"Предприниматель будет сидеть" 3
Ситуация с олонецким фермером Ираидой Шалак выявила проблемы, накапливающиеся в сфере инвестиционной деятельности в республике.
Пока первое лицо в офисе… 4
21.06.2019 13:23
"Фестиваль Nord Dance – это событие для всего северо-западного региона"
20.06.2019 14:23
"Дружба уже не так актуальна?" 13
13.06.2019 10:56
архив чтиво

Медиа

Репетиция парада с участием военной техники ко Дню города
22.06.2019 13:24
все фото и видео

Опрос

Вам нравится, что танки поедут по Петрозаводску в День города?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»