Школьница из Петрозаводска попала на страницы нью-йоркского журнала о моде

Снимки ученицы школы №25 Петрозаводска украсили новый выпуск издания «Artells Magazine».

Фотографии 12-летней петрозаводчанки Евы Григорьевой попали на страницы нью-йоркского журнала «Artells Magazine», посвящённого моде, изобразительному искусству и красоте.

— Мы готовим фотографии наших воспитанниц и отправляем их в различные европейские и американские издания, а затем они по своему усмотрению выбирают, какие снимки будут публиковать. Мы очень рады, что работу Евы так высоко оценили, это наша гордость, — рассказала «Столице на Онего» руководитель петрозаводского филиала Международного модельного агентства «Fashion Kids Models» Марина Соколова.

По её словам, сейчас девочка учится в школе № 25, а в свободное время пробует себя в творчестве.