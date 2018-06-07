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Новости. Общество
09:18, 07 Июня 2018

Школьница из Петрозаводска проиллюстрирует серию книг классической литературы

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Работа Александры Котвицкой стала одной из лучших в конкурсе проекта "Поколение М".

В редакции #эксмодетство издательства "ЭКСМО" подвели итоги масштабного конкурса для юных иллюстраторов в рамках творческо-благотворительного проекта компании МТС "Поколение М". Проект "Поколение М" придуман и реализуется компанией МТС, объединяя в себе идею развития творческих способностей ребят по разным направлениям искусства и сбор средств на лечение тяжелобольных детей.

Художественные работы ребят из пяти регионов страны, в числе которых 15-летняя Александра Котвицкая из Петрозаводска, будут размещены на обложках серии книг классической литературы. Награждение победителей состоялось на Красной площади в ходе главного книжного фестиваля России.

На протяжении года молодые художники во всей страны в возрасте от 11 до 18 лет принимали участие в творческом онлайн-состязании проекта "Поколение М". Чтобы побороться за победу, конкурсантам необходимо было посмотреть видеоуроки от ведущих иллюстраторов России и загрузить на сайт pokolenie.mts.ru собственный пейзаж. В качестве наставников выступили профессиональные художники: Максим Митрофанов, Игорь Панков, Юлия Школьник, Александр Кардашук и Татьяна Ляхович.

Мастера "Поколения М" из более чем полутора тысяч рисунков выбрали пять лучших работ, которые станут иллюстрациями к поэтическим сборникам Пушкина, Тютчева, Фета, Бунина и Есенина. Наряду с Александрой Котвицкой, авторами лучших иллюстраций стали: Екатерина Коликова (Пенза, 11 лет), Лиза Барсукова (Оренбургская область, поселок Саракташ, 12 лет), Елизавета Барвинок (Сургут, 15 лет), Виктория Кузьминых (Новосибирск, 17 лет).

- Я увлекаюсь художественным творчеством, учусь в школе №48 в 8-а классе и в Художественной школе Петрозаводска. Рисовать училась в Доме творчества №2 Петрозаводска, затем поступила в Художественную школу. Мой учитель в Доме творчества - Галина Николаевна Мишина, в Художественной школе - Ирина Андреевна Перегородина. Про "Поколение М" я узнала из газетной заметки и решила попытать удачу.

Книги с иллюстрациями победителей проекта увидят свет осенью 2018 года, средства от их продажи будут перечислены в фонд "Центр гуманитарных программ" и направлены на срочные детские операции.

- В очередной раз мы демонстрируем, что шанс быть замеченным есть у каждого ребенка, где бы он ни жил. Уверены, что победа в "Поколении М" для юных художников станет не только большим личным достижением, но и трамплином в будущую профессиональную жизнь, - сказала руководитель благотворительных программ МТС, лидер проекта "Поколение М" Екатерина Филатова.

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