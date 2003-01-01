Школьница из Петрозаводска завоевала Гран-при на музыкальном конкурсе в Москве

Юная петрозаводчанка стала победительницей Международного детского конкурса, проходившего в столице.
Ученица Детской музыкальной школы имени Г. В. Свиридова города Петрозаводска Василина Потахина завоевала Гран-при в номинации «Домра/балалайка» на IV Международном детском музыкальном конкурсе «Мир — музыка и развитие», проходившем в Москве. В качестве главного приза победительница получила электродомру, которая была её давней мечтой. Об этом сообщила глава карельской столицы Инна Колыхматова на своей странице ВКонтакте.
— Формат конкурса необычен и требует от музыкантов настоящей слаженности и артистизма, ведь участники были объединены в ансамбли по жребию. Василина выступала в квартете с аккордеонистом из Крыма, флейтисткой из Москвы и цимбалисткой из Могилёва, — она.
Всего участие в творческом состязании приняли более пяти тысяч юных исполнителей из России, Белоруссии, Китая и других стран.
— Эта победа — результат не только большого таланта Василины, но и труда её наставника Анны Соловьёвой и концертмейстера Елены Кутьиной, — добавила мэр.