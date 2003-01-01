Школьница из Петрозаводска завоевала серебро в стрельбе из электронного оружия в «Артеке»

Спортсменка из Карелии заняла второе место на Всероссийском фестивале ГТО среди школьников, проходившем в Крыму.
Воспитанница Центра спортивной подготовки Карелии Александра Боровкова завоевала серебряную медаль в стрельбе из электронного оружия на Всероссийском фестивале ГТО среди школьников, проходившем в Международном детском центре «Артек». Об этом сообщили в группе ЦСП.
— Кроме того, девушка заняла 6 место в беге на 2000 м, 8 место в поднимании туловища из положения лёжа на полу и 10 место в отжиманиях, попав в десятку лучших в личном зачёте среди девушек 14-15 лет, — добавили там.
Для участия в состязаниях в крымский посёлок Гурзуф съехались более 370 спортсменов и 49 команд из разных регионов России. Сборная Карелии заняли 44 место в общекомандном зачёте.
