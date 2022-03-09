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Школьница пропала в Петрозаводске

Новости. Происшествия
16:34, 10 Марта 2022
фото: © МВД Карелии

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Полиция Петрозаводска разыскивает девочка 2006 года рождения, которая вышла из дома 9 марта и пропала, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции Петрозаводска устанавливают местонахождение Софии К. 2006 года рождения. В среду, 9 марта, она ушла из дома, расположенного в микрорайоне Древлянка, и до настоящего времени не вернулась.

На вид: 15-18 лет, рост около 170 см, среднего телосложения, волосы тёмные длинные.

Была одета: в чёрную дублёнку и чёрные джинсы, обута в бежевые кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, полиция просит незамедлительно сообщать по номеру телефона: 8 981 402 06 14.

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