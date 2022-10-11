Школьница в Петрозаводске помогла мошенникам обокрасть свою мать

Ученица попалась на старую мошенническую схему; ущерб превысил 21 тысячу рублей, сообщили в МВД Карелии.

Школьница из карельской столицы получила в соцсети сообщение от одноклассника со странными сведениями. Тот заявил, что может избежать штрафных санкций банка, если сейчас же ему направить номер телефона, привязанный к счету и коды из смс.



Не вдаваясь в подробности, ученица предоставила номер матери, передала также секретные комбинации цифр, вскоре поступившие в смс. В итоге у мамы несанкционированно списали более 21 тысячи рублей. Аккаунт одноклассника в соцсети оказался взломан.



Другая жительница Петрозаводска разместила на сервисе объявлений анонс о продаже детских вещей. Не в чате приложения, а в популярном мессенджере ей написал незнакомый человек, якобы готовый купить вещи.



При этом «покупатель» направил ссылку и заявил, что по ней горожанка получит оплату. Женщина перешла на посторонний ресурс, ввела данные банковской карты и коды из смс. Гражданка лишилась пяти тысяч рублей.



Полицейские устанавливают обстоятельства обоих происшествий.