Школьницу госпитализировали после ДТП в Петрозаводске

На Первомайском проспекте 15-летняя школьница попала под машину, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Сегодня 19 марта в 10.52 в районе дома №37 по Первомайскому проспекту водитель автомобиля Chevrolet Spark совершила наезд на девочку-поростка, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП 15-летняя школьница получила травмы и была госпитализирована с места ДТП. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

ГИБДД напоминает, что с начала года в Петрозаводске зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 10 детей.