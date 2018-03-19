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Новости. Происшествия
15:56, 19 Марта 2018

Школьницу госпитализировали после ДТП в Петрозаводске

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На Первомайском проспекте 15-летняя школьница попала под машину, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Сегодня 19 марта в 10.52 в районе дома №37 по Первомайскому проспекту водитель автомобиля Chevrolet Spark совершила наезд на девочку-поростка, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП 15-летняя школьница получила травмы и была госпитализирована с места ДТП. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

ГИБДД напоминает, что с начала года в Петрозаводске зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 10 детей.

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