Школьницу госпитализировали после ДТП в Петрозаводске

По теме
Загрузка...
На Первомайском проспекте 15-летняя школьница попала под машину, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.
Сегодня 19 марта в 10.52 в районе дома №37 по Первомайскому проспекту водитель автомобиля Chevrolet Spark совершила наезд на девочку-поростка, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП 15-летняя школьница получила травмы и была госпитализирована с места ДТП. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
ГИБДД напоминает, что с начала года в Петрозаводске зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 10 детей.
По теме
Выбор читателей
14.03.2018, 11:01
15.03.2018, 12:26
14.03.2018, 16:54
18.03.2018, 09:05
13.03.2018, 12:46
Аналитика
18.03.2018 16:39
Политкухня
В Петрозаводске доверенные лица кандидатов в президенты РФ, члены политических партий поделились своими мыслями о явке в Карелии и избирательной кампании в целом.
16.03.2018 15:40
15.03.2018 12:06
15.03.2018 11:06
14.03.2018 11:01
Чтиво
Сегодня 13:09
Без политики
Наш соотечественник, предприниматель из Литвы Олег Ковригин, который приехал в Карелию с желанием создать в нашей республике лучшую офтальмологию в России, пригласил журналистов трех ведущих карельских изданий в Белоруссию, чтобы показать, как там работают построенные им офтальмологические центры.
07.03.2018 13:27
06.03.2018 14:05
01.03.2018 12:49
Медиа
Сегодня 10:22
Комментарии