Школьницу сбил автомобиль в Петрозаводске

Девочку с травмами увезли в больницу.

О дорожной аварии в Петрозаводске сообщили в ГИБДД карельской столицы.

ДТП произошло в пятницу, 6 октября, в 10.46 рядом с домом № 4 на улице Балтийской. Там автомобиль Renault Fluence, за рулем которого находилась 32-летняя женщина, сбил девочку, которая не убедилась в безопасности и стала переходить дорогу.

В результате дорожной аварии 12-летняя школьница получила травмы и была госпитализирована в ДРБ.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее мы писали о девушке, которая утром 6 октября попала под колеса иномарки на пешеходном переходе.