Школьницу сбил автомобиль в Петрозаводске

Девочку с травмами увезли в больницу.
О дорожной аварии в Петрозаводске сообщили в ГИБДД карельской столицы.
ДТП произошло в пятницу, 6 октября, в 10.46 рядом с домом № 4 на улице Балтийской. Там автомобиль Renault Fluence, за рулем которого находилась 32-летняя женщина, сбил девочку, которая не убедилась в безопасности и стала переходить дорогу.
В результате дорожной аварии 12-летняя школьница получила травмы и была госпитализирована в ДРБ.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее мы писали о девушке, которая утром 6 октября попала под колеса иномарки на пешеходном переходе.
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