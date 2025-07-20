Школьные чаты в шести регионах переведут на мессенджер Max

Перевод школьных чатов на мессенджер Max протестируют в шести регионах России.

Шесть регионов России вошли в пилотный проект по переходу школьных чатов на мессенджер Max, пишет Коммерсантъ. Тестировать платформу «Сферум» будут в республиках Татарстан, Марий Эл и Алтай, а также Ханты-Мансийском автономном округе, Владимирской и Тверской областях.

Так, в Татарстане с 1 сентября все школьные чаты планируют перевести в российский мессенджер, а сам переход планируют выполнить в 3 этапа.

Перевод чатов на отечественный мессенджер осуществляется на фоне интеграции платформы «Сферум» с мессенджером Max. Как сообщили в пресс-службе Минпросвещения России, министерство совместно с компанией VK прорабатывает вопрос интеграции к началу нового учебного года.

Напомним, в июне текущего года президент России Владимир Путин подписал закон о создании национального мессенджера.

«Сферум» — это российская образовательная платформа, разработанная компаниями VK и «Ростелеком». Она представляет собой цифровое пространство для учителей, учеников и родителей, предназначенное для организации учебного процесса и общения в рамках школы. Школьные чаты в «Сферуме» и VK Мессенджере планируется закрыть для последующего переноса в Max.