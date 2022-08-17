Школьные принадлежности подорожали в Карелии: список и цены

В Карелии выросли цены на основные товары, необходимые школьникам — от тетрадей до карандашей.

Это следует из данных Карелиястата.

Больше всего подорожали школьные тетради: если в январе 2022 года они стоили чуть менее 11 рублей, то в июле средняя цена на них выросла до 14 рублей 58 копеек, поднявшись, таким образом, на 33,1%.

Серьезно поднялась за полгода и стоимость альбомов для рисования — с 90 рублей в начале года до 110 рублей в июле, показав рост в 22,5%.

Набор фломастеров за те же полгода стал стоить на 16% дороже — в среднем 200 рублей, карандаши подорожали на 17%. А вот шариковую авторучку в Карелии в июле можно было купить в среднем чуть дороже, чем за 23 рубля, что всего на 3% больше, чем в начале года.

Самым же дорогим из перечисленного стали учебники — их, по усредненным данным, родители школьников в столице Карелии приобретают за 510 рублей. Это на 5,8% дороже, чем полгода назад.

Но есть способы сэкономить. Об этом читайте в статье «Столицы на Онего».