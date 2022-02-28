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Автобус с детьми и фура столкнулись на зауженной трассе в Карелии (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
06:40, 04 Марта 2022
фото: Кадр из видео

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Школьный автобус, перевозивший 8 детей, попал в аварию с большегрузом на дороге Кааламо – Рускеала в Сортавальском районе.

ДТП произошло 2 марта в поселке Кааламо на участке дороги «Тещина гора». Столкнулись фура и школьный автобус, который перевозил 8 школьников. Об этом пишут в паблике «Подслушано в Кааламо», где разметили видео последствия аварии.

«Обошлось без жертв. Все живы, здоровы. Я представляю, какой шок испытали все восемь детей. Но в дальнейшем последствия могут быть страшными. Просим 35-40 лет реконструкцию дороги. Нас не слышат. Благо, что водители справились с управлением», - отметила автор видео.

«Не разъехались на горе, на повороте. Шока ни у кого не было. Скорость у обоих была 5 км/ч. Автобус притерся к прицепу. Дорога очень узкая. Не чистят толком», - пишет в комментариях очевидец ДТП.

Несмотря на то, что, судя по видео, сотрудники ГИБДД оформляли ДТП со школьным автобусом с маленькими пассажирами, в сводку Госавтоинспекции для СМИ происшествие не попало.

Ранее сообщалось, автобус с 20 детьми съехал в кювет на трассе в Карелии.

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