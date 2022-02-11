Школьный автобус в третий раз застрял на дороге в райцентре Карелии

В Олонце спасатели вытаскивали из сугроба автобус с детьми.

По информации отряда противопожарной службы Олонецкого района, сегодня, 18 февраля, в 07.18 на пульт ЕСС-01 поступило сообщение, что на улице Совхозная в Олонце застрял школьный автобус. Дети не могли попасть в школу, пишут в паблике отряда.

На место ЧС выезжал личный состав ПЧ-35 по охране Олонеца. Спасатели взяли автобус на буксир и вытащили из снежного сугроба. Обошлось без пострадавших.

Напомним, в феврале школьный автобус застревал на дорогах в Олонце уже не раз. Ранее автобус встал на улице Школьной.