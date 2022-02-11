890x80
Реклама
Продолжится ли рост цен на недвижимость?
11.02.2022 17:01
От чего страхуются жители Карелии?
16.02.2022 16:20
Предприниматель, обвиняемый в даче взятки заместителю мэра Петрозаводска, отделался штрафом 9
17.02.2022 16:27
Владелец гостевого дома в Карелии с ломом в руках набросился на автомобиль туриста 3
17.02.2022 13:35

Школьный автобус в третий раз застрял на дороге в райцентре Карелии

Новости. Происшествия
09:45, 18 Февраля 2022
фото: © ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району»

Новости партнеров

В Олонце спасатели вытаскивали из сугроба автобус с детьми.

По информации отряда противопожарной службы Олонецкого района, сегодня, 18 февраля, в 07.18 на пульт ЕСС-01 поступило сообщение, что на улице Совхозная в Олонце застрял школьный автобус. Дети не могли попасть в школу, пишут в паблике отряда.

На место ЧС выезжал личный состав ПЧ-35 по охране Олонеца. Спасатели взяли автобус на буксир и вытащили из снежного сугроба. Обошлось без пострадавших.

Напомним, в феврале школьный автобус застревал на дорогах в Олонце уже не раз. Ранее автобус встал на улице Школьной.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Offff
2022-02-18 10:37:38
Уверен , что после того как вытащили автобус . Родители заверили прессу , что пойдут и проголосуют за партию педроссов . и лично поддержат деятельность губернатора .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.02.2022, 09:01
Крупнейшая торговая сеть завлекает жителей Петрозаводска на вакансии «добрым прищуром глаз»
11.02.2022, 19:42
Известный предприниматель Карелии Леонид Белуга стал отцом в седьмой раз
14.02.2022, 16:58
«Это была любовь с первого взгляда»: глава Карелии впервые рассказал о новой жене
16.02.2022, 12:38
В отреставрированном здании бывшей поликлиники Петрозаводска откроется кафе в «наркомовском стиле»
14.02.2022, 11:36
Аномальное тепло идет в Карелию
11.02.2022, 19:13
«Каждый мужчина в такие моменты должен быть рядом со своей любимой»

Аналитика

Сегодня 00:09
Обществоведение
«Как ты после этого будешь жить, если не придёшь, не поможешь?» 1
Впервые за 90 лет существования фельдшерского пункта в далеком северном селе Колежма Беломорского района побывал министр здравоохранения Карелии.
Лесничих отправят на охоту за теми, кто выбрасывает мусор из машин 2
16.02.2022 16:21
«Есть люди, которые во всём видят руку администрации президента» 5
15.02.2022 15:07
Клиники на Чайкиной: выявить коронавирус за 15 минут!
14.02.2022 17:59
Партийная конкуренция зависит от географии 2
14.02.2022 15:52
Вся аналитика

Чтиво

11.02.2022 19:13
Частная жизнь
«Каждый мужчина в такие моменты должен быть рядом со своей любимой» 8
Известный карельский предприниматель Леонид Белуга стал отцом в седьмой раз.
«Эпидемия долго не покидала Карелию из-за апатии и фатализма местных жителей» 3
10.02.2022 15:14
Лучшая сотня «Петровича» 2
07.02.2022 17:00
архив чтиво

Медиа

Фестиваль ледовых и снежных фигур «Гиперборея-2022»
14.02.2022 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»