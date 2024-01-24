Школьный автобус вылетел с дороги на юге Карелии

Утром 25 числа в деревне Верхняя Видлица школьный автобус съехал в кювет.

В четверг, 25 января, в 07.15 спасатели узнали о том, что в деревне Верхняя Видлица школьный автобус съехал в кювет. На место выехали пожарные. Автобус при помощи буксировочного троса вернули на дорогу.



Трое детей и один сопровождающий в момент ДТП находились на автобусной остановке. Никто не пострадал, сообщили олонецкие огнеборцы.











Напомним, ранее мы сообщали о том, что паровоз «Рускеальского экспресса» горел в депо Сортавалы.