Школьный автобус вылетел с дороги на юге Карелии

Утром 25 числа в деревне Верхняя Видлица школьный автобус съехал в кювет.
В четверг, 25 января, в 07.15 спасатели узнали о том, что в деревне Верхняя Видлица школьный автобус съехал в кювет. На место выехали пожарные. Автобус при помощи буксировочного троса вернули на дорогу.
Трое детей и один сопровождающий в момент ДТП находились на автобусной остановке. Никто не пострадал, сообщили олонецкие огнеборцы.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что паровоз «Рускеальского экспресса» горел в депо Сортавалы.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание