Школьный автобус застрял в снегу на западе Карелии

Утром 31 января в Муезерском районе в сугробе застрял автобус с детьми.

Как сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения, рано утром 31 числа школьный автобус с учениками ледмозерской средней школы застрял в сугробе.



Спасатели под руководством Кайко Ю.П. на автоцистерне тросом выдернули автобус из снега.



Пострадавших нет, все школьники успели к первому звонку. Напомним, 25 января, в 07.15, спасатели узнали о том, что в деревне Верхняя Видлица школьный автобус съехал в кювет.



На место выехали пожарные. Автобус при помощи буксировочного троса вернули на дорогу.