Школьный класс и несколько детсадовских групп в Карелии закрылись из-за ОРВИ

В республике выросло число заболевших простудой.
В Карелии на минувшей неделе было зарегистрировано 5 414 случаев заболеваний ОРВИ. Такие цифры дает республиканский Роспотребнадзор.
В целом уровень заболеваемости ОРВИ среди населения оказался выше эпидемического порога на 20,8%, в основном за счет возрастной группы 15 лет и старше. По сравнению с предыдущей неделей наблюдается рост заболеваемости ОРВИ.
В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 2716 случаев заболевания ОРВИ. При этом показатель заболеваемости оказался ниже эпидемического порога на 12,9%.
За прошедшую неделю из-за повышенной заболеваемости ОРВИ были временно закрыты 1 класс в школе Петрозаводска, 2 группы детского сада в городе Сортавала, а также по 1-й группе в в Кемском, Олонецком и Питкярантском районах.
Госпитализированы с диагнозом ОРВИ за прошедшую неделю были 34 человека.
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