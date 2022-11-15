Школьный класс и несколько детсадовских групп в Карелии закрылись из-за ОРВИ

В республике выросло число заболевших простудой.

В Карелии на минувшей неделе было зарегистрировано 5 414 случаев заболеваний ОРВИ. Такие цифры дает республиканский Роспотребнадзор.

В целом уровень заболеваемости ОРВИ среди населения оказался выше эпидемического порога на 20,8%, в основном за счет возрастной группы 15 лет и старше. По сравнению с предыдущей неделей наблюдается рост заболеваемости ОРВИ.

В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 2716 случаев заболевания ОРВИ. При этом показатель заболеваемости оказался ниже эпидемического порога на 12,9%.

За прошедшую неделю из-за повышенной заболеваемости ОРВИ были временно закрыты 1 класс в школе Петрозаводска, 2 группы детского сада в городе Сортавала, а также по 1-й группе в в Кемском, Олонецком и Питкярантском районах.

Госпитализированы с диагнозом ОРВИ за прошедшую неделю были 34 человека.