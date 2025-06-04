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Школьный учитель просит земляков поддержать сквер Памяти Героев в Медвежьегорске

Новости. Благоустройство
13:40, 08 Июня 2025
фото: Татьяна Павлова

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На территории планируют установить монумент в честь бойцов, которые погибли в ходе спецоперации.

Проект благоустройства сквера Памяти Героев в Медвежьегорске получил поддержку почти тысячи жителей. Одна из тех, кто высказался за его развитие – учитель начальных классов Татьяна Павлова. Она убеждена, мемориал, увековечивающий подвиги современного солдата, должен занять свое законное место в центре карельского города. 

"Память и уважение к героям – это то, о чем учителя говорят детям с самого начала. Мне бы хотелось, чтобы подрастающее поколение видело их вокруг себя и брало бы в пример наше почтение к подвигам земляков", – сказала Татьяна Павлова. 

Учитель считает важным, что монумент планируют установить возле памятника воинам, которые погибли в Чечне. В этом месте педагоги и учащиеся ее школы уже проводят патриотические акции и возложения. После благоустройства учебное заведение планирует проводить субботники в обновленном сквере, поддерживая в нем чистоту и порядок. 

До 12 июня сквер Памяти Героев в Медвежьегорске будет участвовать в голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Инфраструктура для жизни»). Если территория сохранит свое лидерство, в ней установят новые памятные знаки, проведут освещение и займутся озеленением, а также разместят скамейки и урны.

"Прошу земляков поддержать благоустройство нашего сквера. Если у нас получится, он станет поистине знаковым местом и визитной карточкой нашего города", – подчеркнула Татьяна Павлова. 

Ознакомиться с проектом и принять участие в народном голосовании можно на по ссылке: https://pos.gosuslugi.ru/lkp/fkgs/16173/93051/.

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