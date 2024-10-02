Школу № 1 в Медвежьегорском районе отремонтирует новый подрядчик

Со старой подрядной организацией договор расторгли.

Новый подрядчик выполнил за три недели более 15% от общего объема работ. Об этом на своей странице сообщила глава администрации Медвежьегорского района Людмила Журавлева.

По ее словам, работники уже вынесли весь мусор, смонтировали стропила, кровлю и парапеты из кирпичной кладки над спортивным залом.

Залили стяжку пола на втором и третьем этажах. Кроме того, демонтировали старую систему отопления, завезли на объект новые радиаторы отопления и приступили к их монтажу. Приступили к электромонтажным работам, залили отмостку бетоном. Сейчас подрядчик залил основание для крылец, начал кирпичную кладку над спортзалом, демонтирует полы в мастерских и пищеблоке.

Второй этап капремонта завершат к августу 2025 года. В школе к этому времени должны сделать косметический ремонт, отметила глава местной администрации.

Ранее мы сообщали о том, что Чалнинскую школу отремонтировали в Пряжинском районе.