Школу №43, где продолжается капитальный ремонт, откроют только в новом учебном году

Ремонт в школе № 43 завершится к концу этого учебного года. Такие сроки называют родителям в учебном заведении.

Хотя изначально в учебном заведении обещали, что дети смогут вернуться в родную школу к четвертой четверти.

Сейчас таких обещаний уже никто не дает. Чтобы продолжить работы, власти города ждут финансирования. На выполнение третьего этапа работ ищут подрядчика.

Как комментируют в мэрии, все будет зависеть от добросовестности компании, которая придет на объект. Такая же история с еще тремя школами, в которых ремонтные работы продолжаются — № 12, 29, 35.

Интересно, что в ноябре в школе № 43 побывала мэр города Инна Колыхматова. Она рассказала, что на 98% общестроительные работы завершены. Однако теперь сообщают, что для полного окончания ремонта потребуется еще несколько месяцев. В мэрии противоречий не видят, говорят, что изначально заявляли, что ремонт продлится два года.

Напомним, сейчас дети перераспределены по другим школам: часть учится в первом лицее, часть — в академическом. Обучение идет во вторую смену, уроки сокращены.