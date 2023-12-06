Школу на севере Карелии оштрафовали за дефекты во внутренней отделке и отсутствие горячей воды

В Лоухском районе руководство общеобразовательной школы не выполнило предписания уполномоченного.

В Роспотребнадзоре Карелии рассказали о штрафе, который мировой судья Лоухского района назначил общеобразовательной школе в поселке Лоухи.

Ранее руководство школы не выполнило предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Выяснилось, что в школе не было, например, горячей воды в умывальнике перед ванной, раковины в горячем цехе кухни и нужного количества ванн в моечной, присутствовали дефекты в отделке стен, пола различных помещений. Были найдены и другие нарушения.

Суд пришел к выводу о доказанности вины и оштрафовал Лоухскую школу на 10 тысяч рублей. Постановление суда вступило в силу с 4 декабря.