Школу ТОС провели для активистов и депутатов в Муезерском районе

Организатор школы Ольга Бурак рассказала о новациях в законодательстве и о том, как активным жителям получить поддержку своих инициатив.

В районах Карелии проходят выездные уроки Школы территориального общественного самоуправления. Ее организатор, исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Карелия» Ольга Бурак в том числе знакомит слушателей с нововведениями в федеральном законодательстве, которые касаются работы ТОС.

Недавно такие встрече прошли в поселке Муезерский, а также в Воломе, Пенинге и Суккозеро. В них приняли участие активисты ТОС и депутаты местных советов.

Ольга Бурак рассказала о новом федеральном законе № 33, подписанном Президентом России в марте этого года. Он в том числе укрепляет правовую базу для ТОС, дает больше возможностей вовлекать граждан в решение местных вопросов через инициативные проекты.

«На наших встречах мы говорим о том, что ТОСы могут не только участвовать в республиканских конкурсах поддержки социально значимых проектов. Есть много других направлений работы. Например, это голосование за объекты для благоустройства, которое ежегодно проводится по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Это хорошая возможность для активистов ТОС привлечь как можно больше земляков и добиться реализации своих инициатив. Наши ТОСы могут системно участвовать в федеральных конкурсах для территориального общественного самоуправления, которые проводит Общероссийская ассамблея ТОС», — пояснила Ольга Бурак.

В Карелии переформатировали региональный конкурс на лучшую практику Т. С. Теперь это конкурс на лучшую гражданскую инициативу. И у активистов есть возможность представить не только какой-то конкретный проект, но и работу своего объединения в целом. В минувшем году на конкурс подали заявки 29 Т. С. Лучшие были отправлены на всероссийский конкурс.

«Очень интересно было узнать об этих и других новациях в поддержке территориального общественного самоуправления. На встрече обсудили роль депутатов в реализации общественных проектов. Эти знания полезны, чтобы вместе с жителями продвигать инициативы, важные для нашего поселения», — прокомментировал депутат Совета Воломского сельского поселения Игорь Новицкий.

В Муезерском районе работают 32 ТОС. В этом году они подали на республиканский конкурс 9 проектов, и все стали победителями.

«Особенно радостно, что в их число вошли 3 проекта наших ТОС «Железнодорожный», «Центральный» и «Добрые дела». У нас инициативные и неравнодушные жители, и вместе мы сможем реализовать идеи и предложения на благо нашего поселения», — добавила депутат Совета Суккозерского сельского поселения Мария Тарасова.

Во встречах также приняли участие депутаты Совета Муезерского городского поселения Светлана Хотько и Инна Радкевич, депутат Совета Пенингского сельского поселения Василий Неказаков.

Такие встречи продолжатся в других районах Карелии. Кроме того, Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления регулярно проводит обучение по вопросам ТОС.