Школу в Петрозаводске перевели на дистант из-за аварии

Учеников Академического лицея отпустили по домам после отключения водоснабжения.
Академический лицей на Древлянке в Петрозаводске сегодня, 4 декабря, вынужденно перешел на дистанционный формат занятий. Учебное заведение пришлось закрыть после коммунальной аварии.
Как сообщили в администрации лицея, авария произошла на сетях водоснабжения.
— В связи с аварий на сетях холодного водоснабжения все уроки, после 3 урока, переводятся в онлайн формат. Просим родителей 1-4 классов забрать детей домой, — говорится в сообщении в официальной группе учебного заведения.
Напомним, ранее в Петрозаводске без воды на весь день остались микрорайон Университетский городок, «Сигма» и «Лемана про».