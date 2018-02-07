07:20, 07 Февраля 2018
Школу высшего спортивного мастерства слили со "Спартаком" и ФОКом на Ключевой
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Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о реорганизации АУ РК Центр спортивной подготовки "Школа высшего спортивного мастерства".
Учреждение реорганизовано в форме присоединения к нему автономного учреждения "Центральный республиканский стадион "Спартак" и автономного учреждения "Физкультурно-оздоровительный комплекс" (ФОК на Ключевой).
Глава Карелии поручил Минспорту до 1 мая 2018 года провести мероприятия, связанные с реорганизацией учреждения.
Отметим, что "Физкультурно-оздоровительный комплекс" возглавляет депутат Заксобрания Тимур Зорняков, директор "Спартака" - Наталья Цуревская, а Школы высшего спортивного мастерства - Владимир Манылин.
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