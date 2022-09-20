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Школы райцентра Карелии извинились за танцы своих учениц с портретами погибших военнослужащих

Новости. Общество
17:25, 26 Сентября 2022

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Администрации школ №5 и №7 Сегежи принесли извинения родны и близким за скандальное видео своих учениц.

Напомним, попавшее в Сеть видео, где сегежские школьницы танцуют с портретами погибших военных, вызвало массу негативных откликов пользователей соцсетей. Подростков назвали позором Карелии.

Как выяснялось, ролик сняли ученицы школ Сегежи. В руках танцующих девушек были портреты погибших в спецоперации Василия Дзекунова и Павла Самохина. Администрации и педколлективы сегежских школ № 5 и № 7 опубликовали на своих страницах в соцсети извинения в адрес родных и близких военнослужащих.

«Уважаемые родители героев Василия Дзекунова и Павла Самохина, их близкие и друзья ребят, от имени администрации и педагогического коллектива школ № 5 и № 7 г.Сегежа приносим самые искренние, самые сердечные извинения за проступок наших обучающихся. В сложившейся ситуации признаем значительную недоработку в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Соответствующие выводы сделаны. Работа будет проведена», — пишут в паблике школе № 7.

В школах уверены, что эта ситуация единичная.

«И руководство школ приложит максимум усилий, чтобы подобное не повторилось никогда», — отметили в учреждениях.

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