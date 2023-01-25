Школы Сортавальского района Карелии не попали в федеральную программу капремонта

Ни одна школа Сортавальского района не попала в программу капитального ремонта, отметил глава Карелии.

Глава республики Артур Парфенчиков во время онлайн-совещания по развитию Сортавальского района заявил, что этот муниципалитет не попал в федеральную программу капитального ремонта средних школ.



«Есть недоработки по капремонту школ в районе, - подчеркнул Парфенчиков. - Ни одну из них пока не включили в федеральную программу. Поручил ускорить подготовку необходимой документации. Население района растет. Детсад в Сортавале открыли, а вот школ в скором времени будет недостаточно, прорабатываем вопрос».



Напомним, в 2023 году в Карелии по программе капремонта приведут в порядок 29 школьных зданий.