Школы в Карелии могут уйти на дистант или досрочные каникулы в из-за всплеска коронавируса

Подъем заболеваемости коронавирусом и ОРВИ привел к тому, что школы начинают переводить учащихся на дистанционное обучение и раньше отправлять их на каникулы.

Это следует из решения администрации Костомукши, вызванного ситуацией в городской школе № 3.

С 24 января первоклассников досрочно отправят на каникулы, а остальных учащихся школы переведут на дистанционное обучение.

Такое решение принято «на основании рекомендаций территориального отдела управления Роспотребнадзора», пояснили в администрации города.