«Шла не за короной» — жительница Костомукши рассказала об участии в конкурсе красоты «Мисс Евразия»

Участница «Мисс Евразия» Валерия Смыкова спустя четыре месяца после конкурса рассказала, почему приняла в нем участие и чему научилась.

Конкурс «Мисс Евразия» прошел еще в апреле, в нем принимали участие 24 девушки из разных стран. Жительница Карелии Валерия Смыкова вошла в десятку и получила титул «Miss Beauty Eurasia 2025». Спустя четыре месяца девушка захотела поделиться впечатлениями от участия.

Валерия — контент-маркетолог. Она помогает другим проявить себя в соцсетях и жизни. А сама проявляться долгое время боялась, рассказала девушка «Столице на Онего». Это, говорит, еще с подросткового возраста.

— Я родом из Костомукши, всю жизнь прожила в маленьком городе на севере Карелии. Как и многие дети в своем возрасте, я была очень неуверенной. Стеснялась себя, не принимала свою внешность, часто казалась себе не такой и думала, что я почти во всем хуже других девочек-ровесниц. Ненавидела камеру, не любила семейные фотосессии, боялась заявлять о себе, краснела, когда приходилось высказывать свое мнение, а мысль оказаться перед публикой на сцене вводила меня в жуткую панику и потные ладошки. Единственным моим достижением, как мне казалось на тот момент, была только отличная учеба в школе и похвала родителей и учителей, — говорит девушка.

Много лет девушка стремилась к тому, чтобы не бояться быть собой, любить себя и принимать такой, какая есть, проявляться в обществе и не зависеть от чужого мнения. И спустя годы у нее получилось. В апреле она вышла на сцену конкурса красоты «Мисс Евразия». Он проводится без перерыва с 2005 года. Всегда в Трции с дорогом отеле и со множеством публичных мероприятий. В течение 10 дней участницы принимали участие в мастер-классах, фотосессиях, благотворительных акциях. Все это время за ними наблюдали члены жюри. Им важно было видеть участниц не только на подиуме, а в обычной жизни, обычных бытовых ситуациях и в общении. Так одна из участниц была дисквалифицирована. Как рассказывает Валерия, больше всего ей понравился этап самопрезентации. Он был в предпоследний день конкурса. Нужно было рассказать о себе, и она сделала это максимально открыто, в том числе не умолчала о собственных страхах и слабостях. Тогда это было сложно, но сегодня девушка гордится собой, и говорит, что это была настоящая точка роста.

— Мероприятие, где я не только ходила по сцене в красивом платье и с макияжем, но и место, где я перед большой публикой проявляла себя, рассказывала свою историю, которую сейчас читаете и вы, не боялась говорить и быть собой перед десятками людей. Честно говоря, с теми же влажными ладошками, но я это сделала. И это не клишированная история про «гадкого утенка», который стал лебедем. Это история про нерушимую веру в себя. Когда даже после очередного момента, когда тебе кажется, что ты не способна ни на что и ты самая обычная девочка из маленького города, а все вокруг лучше и достойнее тебя, ты находишь в себе силы и не перестаешь работать над собой и верить, что у тебя получится, — говорит Валерия.

Я шла на конкурс не за победой, как бы это банально не звучало. Конечно когда стоишь на финальном шоу в красивом платье, всем раздают короны, тебе тоже невольно хочется, но изначально я шла не за ней. Я шла за личностным ростом. Я была собой, каждый день чувствовала, что прокачиваю слабые стороны, разговариваю с новыми людьми, проявляю себя на мероприятиях, выездах, общаюсь с девочками, прокачиваю женственность. Мы ходили постоянно на каблуках в 13 см, всегда при параде. Я никогда не чувствовала себя такой женщиной. Сейчас хожу постоянно в платьях и на каблуках. Это была крутая прокачка личности. Я благодарна этому времени. Благодарна, что не запаниковала, не залезла в свою нору, а достойно выступила.

— Возможно, моя история вдохновит и поддержит многих девочек, девушек и женщин. И я в этом больше чем уверена, потому что я получаю большой отклик в своих соцсетях, транслируя мой путь, где люди пишут мне, что я очень вдохновляю и мотивирую их своим примером. Ведь все мы склонны недооценивать себя в любом возрасте, — поделилась с нашим изданием Валерия.

Сама Валерия сейчас работает удаленно, живет, путешествуя, в разных точках мира, не привязываясь к одной. Главное, говорит, что в ладу с собой.