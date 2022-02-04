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«Шлепнул, сказал не ходить»: экс-глава МЧС Карелии объяснил снижение в 5 раз числа погибших на воде

Новости. Общество
10:48, 09 Февраля 2022
фото: © Паблик ВК «Водолазная группа «ДобротворецЪ»

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Число случаев гибели людей на водоемах Карелии снизилось более чем в 5 раз по сравнению с 1990-ми годами, что объясняется работой органов власти и ростом сознательности населения.

Такое мнение высказал председатель комитета по законности и правопорядку парламента Карелии, бывший начальник Главного управления МЧС России по Республике Карелия Сергей Шугаев.

«В 90-х годах у нас гибло на воде 250–280 человек. В прошлом году количество погибших на воде составило 51 человек.  Уменьшение в 5 раз и более. Это, вне всякого сомнения, работа всех уровней — и местного самоуправления и республиканского, федеральных структур МВД и МЧС. Активная работа в средствах массовой информации и работа обычных неравнодушных жителей. Шлепнул, сказал не ходить.  Это тоже работает. Но 50 человек, это трагедия. Для сравнения, в Финляндии за год гибнет 2-3 человека», — сказал Шугаев.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Экcперд
2022-02-09 11:10:10
В финляндии за шлепок сразу бы с должности вылетел.
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