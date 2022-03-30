Шлямин: «Петрозаводская агломерация может обескровить районы Карелии»

Идея создания Петрозаводской агломерации с включением в нее соседних районов Карелии выглядит спорно с точки зрения перспектив социально-экономического развития.

Такое мнение высказал научный руководитель Института североевропейских и арктических исследований ПетрГУ Валерий Шлямин. Он выступил на презентации своей книги «Приграничный регион на Северо-Западе России».

«Многие теоретики в экономике, мои коллеги… сторонники теории сжатия пространства. То есть для социально-экономического развития придется считаться с тем, что народ будет утекать, уезжать, перетекать из мест, где плохо, в места, где хорошо жить. В частности, люди говорят, что, конечно, в городских агломерациях — сейчас это тема номер один в дискуссиях — там гораздо удобнее жить, учиться, работать, там выше производительность труда. С этим легко согласиться… Но у меня возникает вопрос, а в Арктической зоне Российской Федерации, а в Архангельской, Мурманской областях и Республике Карелия какие агломерации будут локомотивами роста? Вологодская — Вологда-Череповец? Может быть. Петрозаводская агломерация? Так она может окончательно обескровить, допустим, районы республики. Мурманская агломерация? Но там две трети территории практически не освоено до сих пор. Очень спорный момент. И поэтому для северов, для Арктической зоны Российской Федерации мы должны найти собственные стратегические решения… свой сценарий развития», — считает Шлямин.

Идея создания Петрозаводской агломерации обсуждалась в конце 2021 года на заседании «круглого стола «Формирование и развитие Петрозаводской агломерации» в рамках региональной научно-практической конференции «Современные вызовы развития муниципальных образований: социальные, экономические, правовые аспекты». По замыслу авторов идеи, вместе со столицей Карелии в агломерацию должны войти Прионежский, Пряжинский и Кондопожский районы, что подразумевает объединение экономических, производственных, транспортных, социально-культурных ресурсов муниципалитетов. Это предусмотрено Стратегией социально-экономического развития республики до 2030 года.