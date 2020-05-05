890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Сотрудник УФСИН и трое медработников заразились коронавирусом в Карелии 1
Сегодня 12:02
Еще один населенный пункт в Карелии закрыли на въезд 1
Сегодня 19:59
В Карелии глухарь попал в объектив фотоловушки (ФОТО) 2
Сегодня 09:54
В России могут отменить экзамены для девятиклассников
Сегодня 16:09
"Он был и будет легендой": В Карелии простились с профессором ПетрГУ Юрием Лупандиным 1
Сегодня 10:17
Реаниматолог центра по лечению коронавируса в Карелии посоветовал жить сегодняшним днем 4
Сегодня 16:00
Путин проведет совещание о возвращении к "нормальной жизни" 3
Сегодня 11:24

Шнуров отреагировал на запрет продажи алкоголя в "наливайках"

Новости. Вечерняя столица
19:40, 05 Мая 2020
фото: © Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Загрузка...

Музыкант Сергей Шнуров написал в инстаграме стихотворение, посвященное запрету на продажу алкоголя в жилых домах.

Новая норма вступила в силу с 5 мая. Теперь в России нельзя торговать спиртными напитками в небольших заведениях, находящихся в домах и на прилегающей к ним территории, пишет издание "РИА Новости".

"Нет, я не скажу, что плохо,
Что их выгнали взашей.
Подошла к концу эпоха
Стаек местных алкашей.
Страстью всяк толпа ведома.
Видимы невидимы.
Доминошников у дома
Скоро не увидим мы", – отметил Шнуров.

Также певец попрощался с условными "дядей Петей" и "тетей Таней", без которых "свято место стало краше".
 
Согласно закону торговля алкогольной продукцией возможна только в точках площадью не менее 20 квадратных метров. При этом регионы смогут вводить дополнительные ограничения вплоть до полного запрета продажи.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.04.2020, 10:42
В Мурманской области коронавирус диагностировали более чем у тысячи человек
29.04.2020, 06:40
Власти Карелии опубликовали расширенную онлайн-карту заболевших коронавирусом
30.04.2020, 09:11
Еще 8 жителей Карелии заразились коронавирусом
29.04.2020, 19:30
Глава Карелии продлил жесткий карантинный режим в республике (СРОЧНО)
28.04.2020, 09:31
Новый случай Covid-19 выявлен в Карелии за минувшие сутки
04.05.2020, 09:13
Число заразившихся коронавирусом жителей Карелии приближается к сотне

Аналитика

03.05.2020 14:23
Капитал
Геннадий Боднарчук: "Освобождение от арендных платежей позволит предприятиям Петрозаводска пережить тяжелые времена" 2
Администрация Петрозаводска приняла ряд мер, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса, пострадавшего от введения режима строгой самоизоляции.
"Легитимность выборов в горсовет Сортавалы решается в правовом поле" 5
02.05.2020 12:10
"Когда Красная Шапочка выйдет из леса, тогда и расскажет про Волка" 17
01.05.2020 11:54
Кровавая охота браконьеров 2
01.05.2020 11:11
Война и мир Савелия Хенкина 3
30.04.2020 20:38
Вся аналитика

Чтиво

02.05.2020 10:08
Без политики
Сдать анализ на коронавирус в Петрозаводске теперь может любой желающий
Для забора анализа "Клиники на Чайкиной" ввели в эксплуатацию изолированный бокс с отдельным входом с улицы, чтобы соблюсти все необходимые меры безопасности, в том числе, исключить возможные контакты пациентов между собой.
Маркетплейс "Сделано в Карелии" – одна из форм помощи предпринимателям 4
30.04.2020 13:36
Ипотека сегодняшнего дня: новые реалии и новые условия
29.04.2020 09:00
архив чтиво

Медиа

Александро-Невский собор в период пандемии коронавируса
13.04.2020 10:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»