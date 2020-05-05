Шнуров отреагировал на запрет продажи алкоголя в "наливайках"

Музыкант Сергей Шнуров написал в инстаграме стихотворение, посвященное запрету на продажу алкоголя в жилых домах.

Новая норма вступила в силу с 5 мая. Теперь в России нельзя торговать спиртными напитками в небольших заведениях, находящихся в домах и на прилегающей к ним территории, пишет издание "РИА Новости".



"Нет, я не скажу, что плохо,

Что их выгнали взашей.

Подошла к концу эпоха

Стаек местных алкашей.

Страстью всяк толпа ведома.

Видимы невидимы.

Доминошников у дома

Скоро не увидим мы", – отметил Шнуров.



Также певец попрощался с условными "дядей Петей" и "тетей Таней", без которых "свято место стало краше".



Согласно закону торговля алкогольной продукцией возможна только в точках площадью не менее 20 квадратных метров. При этом регионы смогут вводить дополнительные ограничения вплоть до полного запрета продажи.