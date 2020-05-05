Шнуров отреагировал на запрет продажи алкоголя в "наливайках"

Музыкант Сергей Шнуров написал в инстаграме стихотворение, посвященное запрету на продажу алкоголя в жилых домах.
Новая норма вступила в силу с 5 мая. Теперь в России нельзя торговать спиртными напитками в небольших заведениях, находящихся в домах и на прилегающей к ним территории, пишет издание "РИА Новости".
"Нет, я не скажу, что плохо,
Что их выгнали взашей.
Подошла к концу эпоха
Стаек местных алкашей.
Страстью всяк толпа ведома.
Видимы невидимы.
Доминошников у дома
Скоро не увидим мы", – отметил Шнуров.
Также певец попрощался с условными "дядей Петей" и "тетей Таней", без которых "свято место стало краше".
Согласно закону торговля алкогольной продукцией возможна только в точках площадью не менее 20 квадратных метров. При этом регионы смогут вводить дополнительные ограничения вплоть до полного запрета продажи.
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