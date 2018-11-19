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Новости. Общество
20:20, 19 Ноября 2018
фото: globallookpress.com / Сергей Шнуров

Шнуров удивил подписчиков стихотворением об умершем Осине

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Сергей Шнуров выложил в Сеть прощальное стихотворение о смерти Евгения Осина и удивил подписчиков.

Лидер группы "Ленинград", известный своими провокациями и умением жестко высказаться даже о самой деликатной проблеме, удивил поклонников, посвятив весьма трогательное стихотворение недавно скончавшемуся певцу Евгению Осину, пишет "Дни.ру"

Шнуров  попытался разобраться, только ли алкоголизм стал причиной ранней смерти певца, или это был видимый внешнему миру симптом чего-то гораздо более сильного.

"Наступила осень, 
За окном немило. 
Умер Женя Осин, 
Оттого что пил он. 

В телефоне зуммер. 
На асфальте – мелом. 
Женя Осин умер, 
Оттого, что пел он.

Девочка все плачет, 
В старом автомате. 
На ней серый плащик, 
А под ним – халатик.

Плакала нам осень, 
Листьями кружила. 
Умер Женя Осин, 
Оттого что жил он".

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Комментарии

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кир
2018-11-19 20:34:41
Сергей Шнуров нравится и всё тут.
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